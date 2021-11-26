Баку передал Еревану двух армян, находившихся в плену в Азербайджане

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Азербайджан передал Армении двух граждан этой страны, один из которых был взят в плен во время боестолкновений на границе 16 ноября. Об этом сообщила в пятницу Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Азербайджан "26 ноября передал Армении двух граждан армянского происхождения. Одним из них является Арамян Арин Жираевич, который был задержан в раненом состоянии во время боевых действий, произошедших на госгранице 16 ноября 2021 года в результате провокаций Армении", - говорится в сообщении.