Будущая глава МИД ФРГ не исключила диалога с Минском при одновременном ужесточении санкций

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель немецких "зеленых" Анналена Бербок, которая, вероятно, станет новым главой МИД ФРГ, не исключила диалога с властями Белоруссии, но одновременно выступила за усиление санкционного давления на Минск. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью изданию Spiegel.

"Времена вовсе не простые. Мы наблюдаем за двойным шантажом со стороны [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - считает Бербок. "С одной стороны, беженцев используют, чтобы расколоть Европу, с другой, правительство [в Минске] хочет, чтобы европейцы признали его в качестве партнера по переговорам, хотя оно притесняет оппозицию", - утверждала будущая глава МИД.

"Нельзя позволять диктаторам шантажировать", - заявила она. "Поэтому правильно ужесточить санкции и усилить давление на режим Лукашенко. Одновременно дипломатия означает постоянный поиск диалога", - сказала Бербок.

"Без диалога нельзя проводить внешнюю политику. Мы ведь говорим и с "Талибан" (движение запрещено в РФ), чтобы людей доставить в безопасное место", - отметила она. "Но все же не канцлер [Ангела Меркель] должна была звонить Лукашенко", - считает Бербок.

Коснувшись приоритетов на посту главы МИД, лидер "зеленых" выразила мнение, что "сильная внешняя политика Германия может быть только европейской". Она выступила за оживление так называемого "Веймарского треугольника" - трехстороннего политического института Германии, Франции и Польши. "Даже если с польским правительством у нас много расхождений, ясно, что нам необходимо тесное сотрудничество с нашими восточноевропейскими партнерами", - полагает Бербок..