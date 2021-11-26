Китай поддерживает позицию России о неприемлемости манипуляций США понятием демократии

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают позицию России о неприемлемости манипуляций США понятием демократических ценностей. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицянь, комментируя планы Вашингтона провести "Саммит за демократию".

"Мы считаем, что недавнее высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "Саммите за демократию" США абсолютно правильно. Это попытка Вашингтона провести новые разделительные линии, которая грозит усилением идеологической конфронтации", - заявил он на брифинге. "Какое право имеют Соединенные Штаты провозглашать себя образцом демократии?" - отметил представитель МИД КНР.

Как уточнил китайский дипломат, Вашингтон "искажает понятие демократии". "С какой стати США будут проводить мероприятие на уровне лидеров стран, посвященное вопросам демократизации?" - подчеркнул Чжао Лицзянь.

В среду Песков назвал предстоящий в декабре "Саммит за демократию" попыткой США создать новые разделительные линии и подчеркнул, что Россия негативно относится к этому мероприятию.

Как сообщил Госдепартамент США, власти Соединенных Штатов пригласили на указанный саммит, который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".