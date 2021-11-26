Китай заявил, что на фоне поддержки России уверен в успешности зимней Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайские власти на фоне поддержки России и мирового сообщества твердо уверены в предстоящем успешном проведении зимней Олимпиады в столице КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китай высоко оценивает позицию России, которая выступает в поддержку пекинской Олимпиады и надеется на ее проведение, - заявил он на брифинге. - При широкой поддержке со стороны мирового сообщества китайская сторона абсолютно уверена, что ей удастся представить миру безопасные и блистательные Игры".

Дипломат напомнил, что КНР и Россия - "великие спортивные державы". "Мы всегда поддерживаем друг друга при проведении Олимпийских игр", - подчеркнул он.

Как уточнил официальный представитель МИД Китая, президент РФ Владимир Путин уже получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в открытии Игр. Чжао Лицзянь отметил, что визит российского лидера "впишет новую страницу" в историю сотрудничества двух стран на высшем уровне.

"Народы Китая и России испытывают большие ожидания по поводу предстоящей Олимпиады", - добавил он.

Как заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва выступает против политизации проведения Олимпийских игр в любой точке мира, в том числе в Китае. Она также выразила уверенность, что КНР "сможет на самом высоком уровне организовать проведение этого спортивного события в условиях существующих противоэпидемических ограничений".

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.