Китай сделал США серьезное представление за визит конгрессменов на Тайвань

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны вторым за текущий месяц визитом делегации конгрессменов США на Тайвань и уже сделали по данному поводу серьезное представление американскому правительству. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Визит американских официальных лиц на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая", - заявил он на брифинге. - Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьезное представление по данному поводу".

Как подчеркнул китайский дипломат, данный визит конгрессменов - "их личный вызов, брошенный в адрес Китая". "Этот шаг уже вызвал огромное негодование более чем 1,4 млрд жителей КНР", - добавил он.

Чжао Лицзянь напомнил, что Тайвань - неотделимая часть Китая, которую не следует считать "козырем для выстраивания международных отношений". "Мы напоминаем соответствующим представителям американской стороны, что они пытаются играть неверной картой, которая, несомненно, не позволит им оказаться в выигрыше", - подытожил он.

Как сообщила газета South China Morning Post, вторая за этот месяц делегация конгрессменов США прибыла в четверг поздно вечером на военно-транспортном самолете C-40 Clipper с визитом на Тайвань. Группу из пяти политиков (представители Демократической и Республиканской партий) возглавил глава комитета по делам ветеранов в Палате представителей демократ Марк Такано. Ожидается, что в пятницу американских гостей примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, они также проведут ряд других встреч, в том числе с руководством оборонного ведомства острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.