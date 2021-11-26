МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию, поскольку "тогда проблема кризиса на границе будет решена".

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Лукашенко заверил находящихся на белорусско-польской границе беженцев, что белорусские власти не будут политизировать их проблемы.

"Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших (беженцев - прим. ТАСС) судьбах" - отметил Лукашенко, выступая в пятницу перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

Белоруссия не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Польшей ради создания гуманитарного коридора для прохода мигрантов в Германию, указал Лукашенко.

"Что мы можем сделать для вас? Но вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии", - отметил Лукашенко, обращаясь к мигрантам.

"Вы видите, как они реагировали на то, как вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, [забросали] светошумовыми гранатами, слезоточивым газом. <...> Если бы пошли дальше к границе, они начали бы стрелять", - сказал президент. "Люди с той стороны [границы] обезумели", - добавил он.

По его словам, белорусские власти также не будут насильно выдворять беженцев.

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - сказал Лукашенко, обращаясь к мигрантам, размещенным на территории центра. Он сообщил, что к настоящему времени Белоруссию уже покинули около 1 тыс. мигрантов.

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не будут препятствовать прорыву мигрантов на Запад.

Он заявил, что всего на территории Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. беженцев. "На территории Беларуси, кроме двухтысячного лагеря, около 2-3 тыс. беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительная цифра"- сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что за последние сутки польские силовики попытались вытеснить на границу около 400 беженцев.

Лукашенко заявил, что если сейчас не решить проблему беженцев, она будет на порядок мощнее уже зимой и весной.