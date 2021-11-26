Глава парламента Молдавии отметил большой потенциал для сотрудничества в СНГ

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии, лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу отметил большой потенциал в СНГ для совместного преодоления кризисов. В своем выступлении на пленарном заседании МПА СНГ в пятницу он отметил, что пандемия и другие вызовы показали важность объединения усилий и поиска совместных решений.

"Мы выступаем за переход на новый уровень взаимодействия в преодолении общих вызовов и придания нового импульса сотрудничеству внутри организации в полном соответствии с интересами и ожиданиями наших граждан", - сказал Гросу, который принимал участие в заседании по видеосвязи. Он выразил благодарность всем партнерам СНГ "за своевременную поддержку Молдавии, в том числе в сфере здравоохранения".

"Мы считаем, что Содружество - хорошая платформа для укрепления торгово-экономического и отраслевого сотрудничества, а также развития долгосрочных взаимовыгодных экономических отношений, транспортно-транзитного потенциала, укрепление производственной кооперации, увеличения взаимных инвестиций", - отметил глава молдавского парламента.

Он обратил внимание, что Молдавия также активно развивает свои политические и экономические связи с ЕС. "Полагаем, что практическое сопряжение зон свободной торговли ЕС и СНГ - это одно из важных конкурентных преимуществ нашей страны. <…> Мы выступаем за продвижение сбалансированной внешней политики и развитие взаимовыгодных отношений со всеми внешними партерами исходя из интересов наших граждан", - уточнил Гросу.

Летом этого года ПДС получила большинство в парламенте Молдавии по итогам досрочных выборов, что позволило партии единолично сформировать правительство. Новые власти республики провозгласили сближение с ЕС своей стратегической целью.