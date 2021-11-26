На Украине заявили об отсутствии мигрантов у границы с Белоруссией

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украина не фиксирует мигрантов вблизи границы с Белоруссией, силовые структуры продолжают отрабатывать совместные действия, чтобы не допустить возможность их проникновения в страну. Об этом заявил в пятницу представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы не фиксируем групп мигрантов рядом с границей. Но слаженность действий отрабатывается на всех уровнях - и по линии границы, и в приграничье для того, чтобы мы никоим образом не допустили попадания больших групп [мигрантов на Украину], а в случае, если кто-то небольшими группами пересечет государственную границу - выявить и задержать их в приграничье", - сказал он в комментарии украинскому агентству УНН.

Демченко подтвердил, что около 8,5 тыс. правоохранителей привлекаются из резерва для этих мероприятий. "Планом операции четко определены каждому задачи для их выполнения как на линии государственной границы, так и в приграничной зоне. Проводится мониторинг границы с помощью беспилотных летательных аппаратов, усиленных пограничных нарядов, а также в пограничных районах выставлены контрольные посты, патрулируются дороги, ведущих к границе", - пояснил он.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что силовики будут отрабатывать соответствующие мероприятия до тех пор, пока Киев будет "видеть угрозу потока мигрантов в сторону Украины".

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.