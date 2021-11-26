Frontex продолжит участие в операции в Литве

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex сохранит присутствие в Литве после завершения операции механизма срочной пограничной помощи (Rapid Border Intervention). Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"С руководством Frontex согласованы детали продолжения участия агентства в оказании помощи пограничникам Литвы по охране границы, но уже в ином формате", - сказал он.

Как отметил генерал, речь идет о практике, которую Frontex стал применять в большинстве стран, границы которых с соседями одновременно являются внешними границами евросообщества. Любаевас признал, что после завершения на следующей неделе операции срочной помощи, которая была начата в июле, масштабы присутствия в Литве сотрудников пограничного агентства ЕС уменьшатся. "Интенсивность миссии по новым условиям будет несколько меньшей", - сказал он. Всего Frontex в Литву было направлено около 100 сотрудников.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,3 тыс. человек.