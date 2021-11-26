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Макрон призвал Лондон серьезно подойти к ситуации с транзитом мигрантов через Ла-Манш

Французский лидер, комментируя публичное письмо премьер-министра Великобритании с критикой действий Парижа, отметил, что "удивлен несерьезностью подхода" Лондона

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Франция призывает Великобританию к "серьезному сотрудничеству" для урегулирования кризиса с мигрантами, переправляющимися через Ла-Манш. Об этом заявил в пятницу французский лидер Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Марио Драги в Риме.

"Мигранты не хотят оставаться во Франции. Они хотят любой ценой попасть в Великобританию", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось Елисейским дворцом. "Настоящий ответ должен заключаться в серьезном сотрудничестве с тем, чтобы нейтрализовать сети нелегального трафика мигрантов", - заявил французский лидер.

Комментируя публичное письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с критикой действий Парижа, Макрон отметил, что "удивлен несерьезностью подхода" Лондона. "В отношениях между лидерами стран не принято общаться посредством твитов или открытых писем", - сказал президент Франции.

Теги
ВеликобританияФранцияДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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