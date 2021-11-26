ВОЗ активизирует меры по охране здоровья мигрантов и надеется на поддержку МПА СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения активизирует работу по защите и обеспечению здоровья мигрантов и рассчитывает на содействие Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ на этом направлении. Об этом заявил в пятницу директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на пленарном заседании МПА СНГ.

"Мигранты, с которыми я встречался на белорусской границе, несколько дней назад, имеют такое же безоговорочное право на здоровье, как и мы сами, - отметил он. - Осуществление этого права, достижение более высокого уровня здоровья и благополучия для всех, включая мигрантов, зависит от политической воли и лидерства. ВОЗ активизирует свою работу в этой области, и мы надеемся на вас, государства - участники МПА СНГ, как на партнеров".

Как указал Клюге, ВОЗ намерена обеспечивать постоянные инвестиции, финансовые и человеческие ресурсы для поддержки и развития неинклюзивных систем здравоохранения, а также для "укрепления здоровья каждого человека при улучшении здоровья наиболее уязвимых слоев населения". "Мы создадим межрегиональный механизм с учетом миграционных маршрутов, - продолжил он. - 17 и 18 марта следующего года Европейское региональное бюро ВОЗ проведет совещание высокого уровня в Стамбуле, чтобы сформулировать видение подхода к решению этой проблемы с учетом особенностей всех этапов маршрутов миграции".

Представитель ВОЗ пригласил представителей стран - участниц МПА СНГ принять участие в работе этого заседания, отметив значимость их идей и предложений. "Парламенты могут способствовать принятию мер по инвестированию в мигрантов и бизнесы, обеспечивая экономическую отдачу и защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, - добавил Клюге. - Парламенты могут гарантировать, что действия правительства в условиях кризиса в сфере здравоохранения будут совместимыми с обязательствами в области прав человека".

Представитель ВОЗ высоко оценил работу МПА СНГ по удовлетворению потребностей мигрантов. "Я благодарю вас за то, что вы являетесь союзниками по охране здоровья мигрантов, - подчеркнул он. - Я рассчитываю на ваше неизменное политическое лидерство и поддержку. Ваш голос силен, а ваша помощь необходима".

Видение МОМ

Директор бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве Абдусаттор Эсоев в свою очередь указал на негативные эффекты от пандемии и вводимых ограничений, которые "накладываются на непрекращающийся общий миграционный кризис", особенно остро проявившийся сегодня в Европе, в частности на белорусско-польской границе.

"В столь непростых условиях мигранты, безусловно, нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства и общества. Содержащийся на принятом совместном заявлении призыв к мировому парламенту как раз и служит делом консолидации усилий всех стран и может способствовать формированию на этом направлении единого подхода к деятельности по преодолению последствий пандемии и обеспечению доступа мигрантов к медицинским услугам", - отметил он.

По словам Эсоева, Международная организация по миграции готова со своей стороны участвовать в продвижении этого документа и реализовать заложенные в нем цели "в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами".

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.