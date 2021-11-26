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Зеленский заявил, что ему стыдно за операцию по "вагнеровцам"

Зеленский заявил, что ему стыдно за операцию по "вагнеровцам", а Украина в нее была втянута.

Самолет с главой МИД Швейцарии на борту перенаправили в Москву
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