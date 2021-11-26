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Кризис на Украине
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Зеленский заверил, что очень хочет "закончить войну" в Донбассе

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что стремится решить вопрос конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", - отметил глава государства.

Зеленский считает, что Украина "потеряла" Донбасс из-за Порошенко, а Крым - в том числе из-за Турчинова.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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