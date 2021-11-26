Алиев высоко оценил роль Путина в поддержании мира в Карабахе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, что высоко оценивает роль президента России Владимира Путина и миротворцев РФ в поддержании мира в Карабахе и надеется на продолжение этой работы в следующем году.

"Мы очень высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе, роль высоких представителей правительства Российской Федерации и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе. Надеемся, что в следующем году работа будет продолжена и будут также хорошие результаты", - сказал азербайджанский лидер на встрече с президентом РФ в Сочи.

Алиев считает, что за год пребывания российских миротворцев в Карабахе в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было. "С началом деятельности российских миротворческих сил с 10 ноября прошлого года в течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было. Не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий, были спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом", - сказал он.

Президент Азербайджана заявил, что Баку настроен на развитие отношений с Москвой по всем направлениям. "Мы в двустороннем формате очень много вопросов решили, и сегодня отношения (с Россией) мы характеризуем как отношения стратегических партнеров. <...> Настроены на то, чтобы еще повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям", - сказал азербайджанский лидер.