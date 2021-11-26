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Россия, Индия и Китай выступили за предотвращение биологического и химического терроризма

Как уточняется в коммюнике, все страны мира должны усилить меры по недопущению транспортировки компонентов и передачи технологий, благодаря которым экстремисты будут способны изготовить оружие массового поражения

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти РФ, Индии и КНР будут форсировать многостороннее сотрудничество, чтобы исключить возможность передачи кем бы то ни было биологического или химического оружия террористам. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу по итогам встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств в формате "Россия - Индия - Китай" (РИК).

"Министры [иностранных дел трех стран] выразили обеспокоенность по поводу опасности передачи оружия массового поражения в руки террористических группировок, - подчеркивается в документе. - В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма главы внешнеполитических ведомств [РФ, Индии и КНР] указали на необходимость проведения в соответствии с Конференцией по разоружению многосторонних переговоров о международной конвенции, нацеленной на подавление соответствующих терактов".

Как уточняется в коммюнике, все страны мира должны усилить меры по недопущению транспортировки компонентов и передачи технологий, благодаря которым экстремисты будут способны изготовить оружие массового поражения.

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