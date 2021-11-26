Россия, Индия и Китай призвали к полному прекращению боевых действий в Йемене

26 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая призвали к полному прекращению боевых действий в Йемене и налаживанию переговорного процесса при посредничестве ООН. Об этом говорится в тексте коммюнике, составленного в пятницу по итогам онлайн-саммита РИК ("Россия-Индия-Китай").

Главы трех стран подчеркнули, что продолжающийся конфликт в Йемене серьезно подрывает безопасность и стабильность не только на территории самой страны, но и во всем регионе. Россия, Индия и Китай также заявили о необходимости безотлагательного предоставления гуманитарного доступа для помощи местному населению.

Главы внешнеполитических ведомств стран РИК также высоко оценили сотрудничество в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Подчеркнув значение, которое они придают сотрудничеству внутри БРИКС, министры приветствовали итоги 13-го саммита БРИКС, проведенного под председательством Индии 9 сентября 2021 года", - указывается в документе.

Министры договорились активно работать над реализацией решений саммитов БРИКС, углублением стратегического партнерства в рамках "пятерки". Россия и Индия полностью поддерживают Китай в его председательстве в БРИКС в 2022 году и проведении XIV саммита БРИКС, говорится в коммюнике.

"В год 20-летия Шанхайской организации сотрудничества министры подчеркнули, что ШОС как влиятельный и ответственный член современной системы международных отношений играет конструктивную роль в обеспечении мира и устойчивого развития, продвижении регионального сотрудничества, укреплении уз добрососедства и взаимного доверия", - подчеркивается в коммюнике.

"Министры намерены уделить особое внимание обеспечению стабильности на пространстве ШОС, в том числе активизировать усилия по совместному противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной организованной преступности в рамках Региональной антитеррористической структуры ШОС. Они высоко оценили министерскую встречу в Контактной группе ШОС по Афганистану, состоявшуюся 14 июля 2021 года в Душанбе", - отмечается в тексте документа.