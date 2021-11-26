Главы МИД Индии, РФ и КНР осудили санкции в отношении отдельных стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Главы МИД России, Индии и Китая считают, что односторонние санкции негативно влияют не только на отдельные страны, но и на международное торгово-экономическое сотрудничество. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам онлайн-встречи глав МИД трех стран.

Переговоры в формате "Россия - Индия - Китай" (РИК) прошли в пятницу под председательством Нью-Дели. В них приняли участие главы дипведомств трех стран - Сергей Лавров, Субраманьям Джайшанкар и Ван И.

"Министры согласились, что введение односторонних санкций, кроме тех, что приняты СБ ООН, не соответствует принципам международного права. Подобные рестрикции снизили эффективность и законность санкционного режима Совета Безопасности ООН и имеют негативное влияние на три наших государства и международное торгово-экономическое сотрудничество", - отмечается в документе.

Министры также заявили о важности участия развивающихся стран в принятии решений в сфере экономики на международной арене. "В этой связи они указали на важность постоянных усилий для реформирования международной финансовой архитектуры", - говорится в коммюнике.