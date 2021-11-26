ОБСЕ не видит признаков концентрации войск у границ Украины

СТОКГОЛЬМ, 26 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ не видит признаков того, что у границ Украины происходит концентрация войск или готовится нападение на эту страну. Об этом в пятницу заявила действующий председатель организации и глава МИД Швеции Анн Линде.

"Мы не видим никаких признаков в настоящее время. С другой стороны, в апреле были большие запланированные учения "Запад", РФ оставила часть военного оборудования. Но мы всегда на страже и следим за тем, что происходит. Мы всегда должны держать глаза открытыми, но нет никаких признаков того, что Россия не собирается выполнять свои обязательства", - сказала она.

В последнее время на Западе и на Украине зазвучали заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.