Иран заявил, что не пустит наблюдателей в Кередж, поскольку там нет ядерных материалов

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона не пустит наблюдателей на объект сборки центрифуг в Кередже, потому что там нет ядерных материалов. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"В цехе в Кередже нет ядерных материалов. Следовательно, это место не подпадает под Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - цитирует его в пятницу пресс-служба правительства Ирана. По словам чиновника, "в этом центре производятся центрифуги, <...> и для этого не нужно получать разрешение каких-либо [международных] органов, поскольку, согласно ДНЯО, это право Ирана".