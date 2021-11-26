AP: в США опасаются потери своего влияния в Микронезии и усиления там Китая

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов из республиканцев и демократов выразила опасения, что Китай может воспользоваться разногласиями между США и Маршалловыми Островами и промедлением в переговорах по договору о свободной ассоциации. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP).

"Вызывает опасение, что переговоры, кажется, не входят в число приоритетных задач. С момента прихода к власти новой администрации не было официальных встреч, хотя центр нашей внешней политики продолжает смещаться в Индо-Тихоокеанский регион", - написала группа из 10 конгрессменов советнику по национальной безопасности президента США Джейку Салливану.

В то же время, по их словам, Китай "полностью готов заявить о себе и предоставить инвестиции в инфраструктуру и в климатические проекты, в которых отчаянно нуждаются наши партнеры". Подобная ситуация ставит США в более слабую позицию. Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Палау имеют подписанный договор о свободной ассоциации с США.

Камнем преткновения между США и Маршалловыми Островами стал вопрос о компенсации за американские ядерные испытания в прошлом веке. Островное государство добивается ее увеличения, указывая на различные последствия: перемещенное население, радиоактивное заражение местности и ее негативное влияние на здоровье жителей. По некоторым оценкам, совокупный ущерб составляет $3 млрд, пишет AP.

Американская сторона считает, что вопрос о компенсации был полностью закрыт в 80-х годах ХХ века, когда Вашингтон выплатил $150 млн. К тому же американские специалисты полагают, что загрязнение не представляет критическую опасность для окружающей среды Маршалловых Островов. Договор с ними истечет в 2023 году.

Политика Китая в Океании

Министерство иностранных дел КНР в связи с этим заявляло, что США должны полностью исполнить свои обязательства по восстановлению урона окружающей среде в этом регионе. Пекин стремится сотрудничать с Маршалловыми Островами и другими государствами на основе взаимного уважения и принципа "одного Китая", подчеркивали китайские дипломаты. В 2019 году Кирибати и Соломоновы Острова установили дипломатические отношения с КНР вместо Тайваня. При этом Маршалловы Острова и Палау поддерживают связи с Тайбэем, а не с Пекином.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Соломоновых Островов Манассе Согаваре обозначил готовность Китая развивать сотрудничество со странами Тихоокеанского бассейна.

О нынешних протестах у себя на родине Согаваре сказал, что они организованы противниками сближения с КНР. "Страны, которые не хотят, чтобы развивались связи [Соломоновых Островов] с КНР, препятствуют нашему вступлению в дипломатические отношения и соблюдению международного права и резолюции ООН, именно они провоцируют и поддерживают протестующих", - считает премьер-министр.

После Второй мировой войны США использовали ассоциированные с ними страны Океании для развития своего военного, разведывательного и аэрокосмического потенциала, а они за счет этого получали существенные вливания в свою экономику. Эти острова и сейчас имеют для Пентагона стратегическое значение, пишет АП. Атолл Бикини (Маршалловы Острова) был одним из ядерных полигонов США.