"Люди, попавшие в беду". Лукашенко пообещал не выдворять мигрантов из Белоруссии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Напряженность на белорусско-польской границе, вызванная миграционным кризисом, не спадает. По словам посетившего в пятницу лагерь беженцев президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории страны в настоящее время находится до 5 тыс. мигрантов: около 2 тыс. в логистическом центре "Брузги" и еще порядка 2-3 тыс. в других районах.

Мигранты не теряют надежды попасть через территорию Польши в Германию, однако поляки всеми силами препятствуют их незаконному проникновению на территорию Евросоюза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед мигрантами, заверил, что насильно выдворять их из страны - "грузить в самолеты и отправлять на родину" - никто не будет. При этом, по его словам, Белоруссию добровольно уже покинули около тысячи мигрантов. Он пообещал также "не делать политику" на судьбах беженцев.

Лукашенко назвал мигрантов "людьми, попавшими в беду", и заявил, что белорусы будут делать все необходимое, "даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то". Он заявил, что беженцы будут обеспечены всем необходимым, в том числе продуктами и одеждой, и призвал их не бояться белорусских пограничников и обращаться к ним и руководителям регионов по любому вопросу. На содержание мигрантов Белоруссия уже потратила свыше $12 млн, отметил президент.

Мигранты идут на штурм

Между тем нелегалы не оставляют попыток проникнуть на территорию ЕС. Только 25 ноября, по данным польской погранохраны, было зафиксировано 217 попыток нелегального пересечения границы. Во время одной из попыток штурма польско-белоруской границы группой из 200 мигрантов был ранен польский военнослужащий. Около 170 человек смогли пройти на территорию Польши, но были задержаны и возвращены на белорусскую сторону границы.

Комментируя действия польской стороны, Лукашенко высказал мнение, что руководство Польши "обезумело и потеряло связь с реальностью". Польские силовики за прошедшие сутки пытались вытеснить на границу порядка 400 беженцев, причем делали это, по словам президента Белоруссии, "по-зверски".

Лукашенко подчеркнул, что лучшим выходом из нынешнего миграционного кризиса является предоставление Польшей коридора для перемещения людей в ФРГ, высказав мнение, что "это небольшая нагрузка для Германии, но блокируют это все поляки".

В Германии же с белорусским лидером не согласны. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу вновь заявил, что слова президента Белоруссии о том, что и.о. канцлера Ангелы Меркель сообщила о готовности принять порядка 2 тыс. мигрантов на территории Германии, не соответствуют действительности.

Конфронтация продолжается

На фоне миграционного кризиса белорусские военные отмечают шаги Польши, Украины и стран Прибалтики по дальнейшей эскалации напряженности на границе с Белоруссией. Как заявил в пятницу начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский, эти страны проводят мероприятия по "заблаговременной подготовке к ведению боевых действий", позволяющие в том числе осуществлять ускоренную переброску войск к границе с Белоруссией.