"Люди, попавшие в беду". Лукашенко пообещал не выдворять мигрантов из Белоруссии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Напряженность на белорусско-польской границе, вызванная миграционным кризисом, не спадает. По словам посетившего в пятницу лагерь беженцев президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории страны в настоящее время находится до 5 тыс. мигрантов: около 2 тыс. в логистическом центре "Брузги" и еще порядка 2-3 тыс. в других районах.
Мигранты не теряют надежды попасть через территорию Польши в Германию, однако поляки всеми силами препятствуют их незаконному проникновению на территорию Евросоюза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед мигрантами, заверил, что насильно выдворять их из страны - "грузить в самолеты и отправлять на родину" - никто не будет. При этом, по его словам, Белоруссию добровольно уже покинули около тысячи мигрантов. Он пообещал также "не делать политику" на судьбах беженцев.
Лукашенко назвал мигрантов "людьми, попавшими в беду", и заявил, что белорусы будут делать все необходимое, "даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то". Он заявил, что беженцы будут обеспечены всем необходимым, в том числе продуктами и одеждой, и призвал их не бояться белорусских пограничников и обращаться к ним и руководителям регионов по любому вопросу. На содержание мигрантов Белоруссия уже потратила свыше $12 млн, отметил президент.
Мигранты идут на штурм
Между тем нелегалы не оставляют попыток проникнуть на территорию ЕС. Только 25 ноября, по данным польской погранохраны, было зафиксировано 217 попыток нелегального пересечения границы. Во время одной из попыток штурма польско-белоруской границы группой из 200 мигрантов был ранен польский военнослужащий. Около 170 человек смогли пройти на территорию Польши, но были задержаны и возвращены на белорусскую сторону границы.
Комментируя действия польской стороны, Лукашенко высказал мнение, что руководство Польши "обезумело и потеряло связь с реальностью". Польские силовики за прошедшие сутки пытались вытеснить на границу порядка 400 беженцев, причем делали это, по словам президента Белоруссии, "по-зверски".
Лукашенко подчеркнул, что лучшим выходом из нынешнего миграционного кризиса является предоставление Польшей коридора для перемещения людей в ФРГ, высказав мнение, что "это небольшая нагрузка для Германии, но блокируют это все поляки".
В Германии же с белорусским лидером не согласны. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу вновь заявил, что слова президента Белоруссии о том, что и.о. канцлера Ангелы Меркель сообщила о готовности принять порядка 2 тыс. мигрантов на территории Германии, не соответствуют действительности.
Конфронтация продолжается
На фоне миграционного кризиса белорусские военные отмечают шаги Польши, Украины и стран Прибалтики по дальнейшей эскалации напряженности на границе с Белоруссией. Как заявил в пятницу начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский, эти страны проводят мероприятия по "заблаговременной подготовке к ведению боевых действий", позволяющие в том числе осуществлять ускоренную переброску войск к границе с Белоруссией.
Белорусская сторона отмечает военную активность не только на польской, но и на литовской территории. Касинский обратил также внимание, что на Украине проводится специальная операция под кодовым названием "Полесье", а в непосредственной близости от белорусской границы отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США.
Пока политики пытаются договорится по дипломатическим каналам, а гуманитарные организации и белорусские власти оказывают помощь застрявшим на границе мигрантам, в Вильнюсе решили выяснить через суд, кто несет ответственность за нынешний миграционный кризис, для чего намерены сформировать рабочую группу по подготовке обращения в международные судебные инстанции. Как сообщил в пятницу глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, "обращение может быть направлено как лично против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, так и против [белорусского] государства".
При этом президент Белоруссии неоднократно заявлял, что ответственность целиком и полностью лежит на странах Запада, которые вмешательством во внутренние дела других государств спровоцировали потоки беженцев. Выступая перед мигрантами, Лукашенко предрек увеличение потока мигрантов за счет присоединения к нему афганцев, бегущих из своей страны после вывода оттуда американских военных сил и прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).