Пашинян заявил, что Армения готова начать демаркацию границ с Азербайджаном

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом в пятницу в Сочи на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить проблемы, а обсудить решения тех проблем, которые существуют. Я тоже говорил, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы", - отметил он.

Лидеры Армении и Азербайджана пришли к конкретным решениям по вопросам стабилизации ситуации на Южном Кавказе, заявил сам глава армянского кабмина.

"Главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или насколько это возможно конкретным решениям по стабилизации на Южном Кавказе, потому что это наша ответственность - мир, стабильность и безопасность людей", - отметил он.

При этом, по словам премьера, ситуация на армяно-азербайджанской границе является кризисной, ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков людей погибли с обоих сторон, инциденты случается и в Нагорном Карабахе. С 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении", - заявил Пашинян.