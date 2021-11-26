Times: Великобритания намерена разместить несколько сотен единиц бронетехники в ФРГ

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Великобритания намерена разместить на базе в Германии около 250 единиц техники, включая танки, бронемашины и дроны. Как сообщает газета Times, в ФРГ будет сформирована британская бригада, которая будет задействоваться при осуществлении учений в разных странах Европы, в том числе в Эстонии и Польше.

Times, Financial Times и телеканал Sky News отмечают, что о планах усилить британское присутствие в Восточной Европе было объявлено на фоне роста напряженности в отношениях между Западом и РФ в связи с ситуацией у границ Украины, где НАТО отмечает "необычную концентрацию" российских сил.

"Мы выдвигаем вперед существенное количество нашей бронетехники, чтобы иметь возможность более оперативно ее перемещать в случае, если она понадобится где-либо на территории континента", - заявил британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, слова которого приводит Financial Times.

По данным Times, ссылающейся на информированные источники, в состав бригады, которая будет размещена на базе Зеннелагер у города Падерборн (земля Северный Рейн-Вестфалия), по данным британских СМИ, войдут бронемашины Ajax и Boxer, модернизированные танки Challenger 3, беспилотные летательные аппараты, самоходные артиллерийские установки, техника, предназначенная для обезвреживания мин, а также автоцистерны.

В четверг глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес представил плане модернизации сухопутных войск британских ВС, получивший название "Солдат будущего". Среди прочего документ предусматривает создание британскими войсками "наземных региональных хабов" в Германии, Кении и Омане и расширение военного присутствия королевства в мире в целом. Одновременно с этим численность британской армии сокращается с 82 тыс. человек до 73 тыс.

После окончания Второй мировой войны на территории Германии был размещен британский военный контингент, вывод которого из страны продолжался десять лет и завершился лишь в прошлом году. В 2010 году его численность приближалась к 20 тыс. человек, а к 2019 году сократилась до 3 тыс. Возвращение британских военных в Германию в новой роли многие британские обозреватели называют неожиданным поворотом в политике Соединенного Королевства.

В последнее время в странах Запада, так и на Украине зазвучали заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.