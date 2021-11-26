Зеленский назвал неоперативность причиной пробуксовки "нормандского формата"

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что причиной провала графика встреч "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) стала неоперативность. Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции, комментируя выполнение решений минского и нормандского форматов.

"После нашей встречи в декабре вторая встреча должна быть в марте - апреле. Она просто из-за ковида или не из-за ковида, давайте так скажем, не состоялась. Все были нацелены на результат, но действовали неоперативно", - сказал Зеленский.

При этом он заявил, что конфликт в Донбассе Киев хочет решить дипломатическим путем. "Мы же хотим дипломатический выход найти из этой ситуации", - подчеркнул Зеленский и высказался категорически против введения военного положения в стране. "Я не знаю, что там кричат. "Военное положение" или что там. Я не хочу. Я считаю, что мы от этого пострадаем. Экономика пострадает, ВВП пострадает. Мы не сможем. Мы сегодня не готовы рисковать ничем. Это неправильный шаг. Это все бьет по нашей экономике, даже распространение новостей о том, что "завтра война", - отметил Зеленский.

Президенту напомнили, что в 2019 году он говорил, что не может потратить более одного года на минский процесс, и если тот не даст результат, нужно будет сменить формат мирного урегулирования. "Нормандский формат" и "Минск" были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим", - ответил президент.

На вопрос о том, когда будет результат, он сказал, что "не влияет на некоторые вещи и на некоторые встречи". "По "Минску". Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации. Посмотрите, с начала режима прекращения огня <…> мне жаль всех этих 66 человек (погибших военных - прим. ТАСС), но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол", - добавил Зеленский.

"Нормандский формат" и минские соглашения

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже. В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

По итогам Парижского саммита в числе неотложных мер по урегулированию ситуации в Донбассе были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска. В рамках политического урегулирования руководители Франции, Германии, Украины и России высказались за необходимость закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой. Следующий саммит предполагалось провести в ближайшие месяцы, однако украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила.

Зеленский неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" или создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, предусматривающий участие Вашингтона. Однако американская сторона пока не подтверждала, что поддерживает эти инициативы Киева.