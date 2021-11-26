Эрдоган вновь обвинил внешние силы в падении турецкой лиры

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь обвинил внешние силы в ослабление турецкой лиры.

"Эта ставка упадет. Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке. Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Измире, трансляция велась на его официальной странице в Twitter.

Ранее Эрдоган уже обвинял с подобными обвинениями в адрес неких внешних сил, но никогда не уточнял, что он имеет в виду.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар. В четверг национальная валюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.