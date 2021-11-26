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Украина через Эрдогана передала РФ список удерживаемых лиц и ждет ответа

В нем 450 человек
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/HANDOUT
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/HANDOUT

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украина передала российской стороне через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список из 450 граждан Украины, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу.

"У нас есть верифицированный полный список [якобы удерживаемых в Донбассе и РФ лиц]. <...> Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом России [Владимиром Путиным], и на уровне контактных групп [список] был передан российской стороне", - сообщил Зеленский.

По его словам, Эрдоган просил Путина рассмотреть этот список, в частности указанных в нем крымских татар. "Ждем ответа, ответа пока нет", - уточнил украинский лидер.

Теги
УкраинаРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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