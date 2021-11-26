Забастовка на пяти линиях привела к перебоям в работе лондонского метро

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Забастовка сотрудников лондонского метрополитена на пяти линиях привела к перебоям в его функционировании, однако метро продолжает действовать. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу оператором столичной подземки, компании "Лондонское метро" (London Underground).

"В настоящий момент мы действуем на уровне 58% от запланированного графика, несмотря на сегодняшнюю забастовку [профсоюза] RMT (Ар-эм-ти) на пяти линиях метро Лондона. Однако она значительно влияет на движение по этим линиям", - приводит агентство PA слова управляющего директора London Underground Энди Лорда.

24-часовая протестная акция началась в пятницу, совпав с днем распродаж "черная пятница", благодаря которой местные магазины намеревались улучшить свое финансовое положение, пошатнувшееся из-за пандемии коронавируса. Она распространилась на следующие ветки: Сентрал, Викторию, Северную, Метрополитен и Джубили.

Причиной забастовки стало несогласие профсоюза RMT с ночным графиком машинистов составов. Они пообещали, что если представители компании-оператора не пойдут навстречу требованиям, забастовка будет повторена на двух линиях в субботу вечером, а новые акции произойдут до Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.