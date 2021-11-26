Блинкен посетит Латвию и Швецию

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе посетить Латвию и Швецию, он примет участие в министерских встречах НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном в пятницу.

Как следует из сообщения, глава американского внешнеполитического ведомства "посетит Ригу и Стокгольм с 29 ноября по 2 декабря". "Блинкен начнет поездку с Риги, где он встретится с президентом Эгилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом, чтобы подтвердить прочные партнерские связи между Латвией и Соединенными Штатами, - отметил Прайс. - В Риге госсекретарь проведет двусторонние встречи с коллегами из стран, являющихся союзниками, и посетит встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы проконсультироваться с союзниками по вопросам, являющимся ключевыми для альянса и трансатлантического сообщества".

"1 декабря госсекретарь Блинкен отправится в Стокгольм, чтобы принять участие во встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что "министры обсудят опасения относительно безопасности" в Европе и Евразии, а также "необходимость ее укрепления путем соблюдения принципов ОБСЕ". "Госсекретарь встретится с официальными лицами Швеции для обсуждения важности отношений между США и Швецией и совместной работы для достижения совместных целей", - добавил Прайс.