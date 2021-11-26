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Правительственные войска отбили город Касагита у повстанцев Тыграя

Премьер Абий Ахмед указал, что армия продолжает наступление, чтобы восстановить контроль правительства над городами Бурка и Чифра

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Эфиопии взяли город Касагита в регионе Афар на севере страны. Об этом сообщил в пятницу эфиопский телеканал Fana со ссылкой на заявление премьер-министра Абия Ахмеда, возглавившего Национальные силы обороны 22 ноября.

По словам премьер-министра, правительственным войскам удалось обратить в бегство отряды сепаратистов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

"Мы не остановимся, пока не уничтожим врага. Все граждане Эфиопии, как в стране, так и за рубежом, продемонстрировали солидарность с нами. Наше положение улучшилось и позволит вскоре объявить о победе, чтобы передать свободную и процветающую страну следующим поколениям", - цитирует Fana Абия Ахмеда.

Премьер добавил, что армия продолжает наступление, чтобы восстановить контроль правительства над городами Бурка и Чифра.

Силы обороны Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, продвигаясь к столице страны. Федеральное правительство ввело 2 ноября на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режим чрезвычайного положения. Несколько повстанческих группировок, включая НФОТ, подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. Сейчас бои ведутся на четырех фронтах к северо-востоку и северу от Аддис-Абебы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил 22 ноября, что лично возглавит войска, и выехал на линию фронта для организации контрнаступления.

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