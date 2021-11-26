Лебедев считает, что реформы в Киргизии должны привести к большей стабильности в стране

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев надеется, что законодательные изменения в Киргизии приведут к большей стабильности в республике.

"Мы, как соседи, друзья Кыргызстана, как партнеры по СНГ хотели бы, чтобы [законодательные] изменения привели к большей стабильности, к большему утверждению демократических принципов. Такое пожелание есть и у граждан Кыргызстана, все хотят больше демократии. Но практика показала, что демократия должна проявляться тоже в рамках закона и граждане должны пользоваться демократическими нововведениями тоже в рамках закона", - отметил Лебедев в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС после встречи в Бишкеке миссии наблюдателей от СНГ с главой ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой.

"Очень хотелось бы, чтобы это понимание пришло, мы надеемся, что так оно и будет. Эти протесты, под час противоправные, вывод на улицы масс, молодежи, протестующих не улучшает имидж страны и не способствует стабильности в стране. Есть законные формы протеста и опротестовывания итогов выборов", - подчеркнул он

Лебедев также отметил, что стабильность в Киргизии важна не только для самой страны, но и всего Центрально-Азиатского региона, который оказался перед серьезными вызовами в связи с ситуацией в Афганистане. "В мутной воде всегда легче рыбу ловить, есть такая пословица. Поэтому, если здесь будет мутная обстановка, нестабильность, то всегда можно найти контингент, который поддастся каким-то радикальным лозунгам, призывам к насильственным действиям. А будет стабильность, будет мир, будет спокойствие в обществе, то труднее будет воздействовать радикальным силам", - сказал Лебедев.

Выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 28 ноября. В августе в стране вступил в силу конституционный закон о выборах, который предусматривает новый порядок избрания депутатов. Их число сократится с 120 до 90 человек, при этом 54 парламентария будут избраны по пропорциональной системе, 36 - по мажоритарной. В предыдущие годы высший законодательный орган республики формировался исключительно по партийным спискам.

За годы независимости в Киргизии трижды происходили революции, в результате которых были свергнуты президенты. Первым свой пост в 2005 году под давлением митингующих покинул Аскар Акаев, в 2010 году в похожих обстоятельствах должности лишился Курманбек Бакиев. Осенью 2020 года на фоне массовых протестов, вызванных нарушениями на парламентских выборов, досрочно вынужден был уйти в отставку президент Сооронбай Жээнбеков.