Ирак вывезет из Белоруссии почти 2 тыс. своих граждан

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ирака планируют в субботу, 27 ноября, вывезти из Белоруссии на специальном рейсе 430 своих граждан, а совокупное число покинувших эту страну составит 1 894 человека. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Благодаря усилиям МИД авиакомпания "Иракские авиалинии" перевезла в ходе первого рейса [из Белоруссии в Ирак] 431 пассажира, в ходе второго рейса - 176, в ходе третьего - 435", - распространило слова ас-Саххафа внешнеполитическое ведомство Ирака в Twitter.

Дипломат добавил, что четвертый рейс состоится в пятницу вечером, на самолете авиакомпании вылетит 431 человек, а на субботу, 27 ноября, запланирован пятый рейс с 430 пассажирами на борту. Таким образом, отметил дипломат, совокупное число вернувшийся иракцев составит 1 894 человека. Однако из представленных им данных следует, что численность вернувшихся на родину мигрантов составит 1 903.