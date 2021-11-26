В миссии наблюдателей СНГ считают, что выборы в парламент Киргизии пройдут честнее прошлых

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков в пятницу заявил ТАСС, что ввиду ужесточения электорального законодательства Киргизии и строго контроля за его соблюдением со стороны ЦИК рассчитывает на проведение более честных выборов в парламент по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями.

"Есть некоторые вопросы, связанные с применением административного ресурса, подкупом избирателей. Но я должен отметить, что ЦИК и другие комиссии очень четко за этим следят, очень строгое законодательство применяется в отношении тех людей, которые нарушают эти установленные законом правила. Поэтому я думаю, что выборы в этот раз будут гораздо чище", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что, несмотря на недавнее изменение избирательного законодательства, ЦИК республики уверенно справляется со всеми трудностями.

"Мы понимаем, насколько сложно сейчас ЦИК, окружным и участковым комиссиям организовывать эти выборы, потому что за последнее время произошло очень много изменений в законодательстве не только на высшем уровне, в конституции, но и в избирательном законодательстве. Надо было в краткие сроки все это делать, пока, по нашим данным, они справляются с этой сложной работой. Пока каких-то проблемных вопросов, которые могли бы в будущем поставить под сомнения итоги выборов, мы не отмечаем", - сказал Волков.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков.