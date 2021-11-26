МИД Украины призвал международных партнеров работать над "новым пакетом сдерживания РФ"

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем наших партнеров совместно работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, который должен включать усиление санкционного давления и укрепление оборонных возможностей нашего государства", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

По его утверждению, "Российская Федерация целенаправленно подвешивает "нормандский формат", несмотря на активные усилия Украины, Франции и Германии для возобновления его работы". "Российская делегация фактически заблокировала деятельность трехсторонней контактной группы (контактной группы по урегулированию на востоке Украины). Вооруженные формирования РФ делают невозможным доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях", - утверждает министр.

По его словам, "на фоне этих деструктивных действий Россия усиливает военное присутствие вблизи границ нашего государства, ведет враждебную риторику на уровне официальных лиц и распространяет дезинформацию".

Отмечается, что Кулеба и Лиз Трасс скоординировали позиции накануне заседания министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге 30 ноября - 1 декабря, участие в котором также примут Украина и Грузия.

Россия не является стороной конфликта

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины. В частности, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, отметил, что Россию "пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений" несмотря на то, что "в минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта", и она таковой никогда не являлась и не является.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. По его словам, это нагнетание напряженности является попыткой представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования. В то же время он не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия агрессивных помыслов Киева, а также его возможного желания решить проблему юго-востока Украины силовыми методами. Песков подчеркнул, что представители России неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Москва не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. По его словам, совершенно неправильно ассоциировать с подобными планами любые перемещения ВС РФ по территории своей страны.

Парижский саммит в "нормандском формате" и саботаж Киева

Последний саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. По его итогам в числе неотложных мер по урегулированию ситуации в Донбассе были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска. В рамках политического урегулирования руководители Франции, Германии, Украины и России высказались за необходимость закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой. Следующий саммит предполагалось провести в ближайшие месяцы, однако украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила.

17 ноября МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения российской стороны относительно нормандского формата с тем, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.