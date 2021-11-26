Великобритания официально внесла ХАМАС в список террористических организаций

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании официально внесли политическое крыло палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД Соединенного Королевства.

"Исламистская террористическая группировка ХАМАС с сегодняшнего дня полностью признана террористической организацией в Великобритании после того, как британский парламент одобрил соответствующее предложение, внесенное на рассмотрение депутатов 19 ноября. Это означает, что члены ХАМАС или лица, которые выражают поддержку группировке, могут получить тюремное наказание сроком до 14 лет", - сказано в сообщении.

Военное крыло ХАМАС признается террористическим в Великобритании с 2001 года. Согласно сведениям британских СМИ, глава МВД королевства Прити Пател добивалась запрета политического крыла движения с момента своего назначения на данный пост в 2019 году. Однако более умеренные члены кабмина, как утверждает местная пресса, долгое время сопротивлялись ее планам из-за опасений, что такие действия еще сильнее обострят палестино-израильский конфликт.

В настоящее время ХАМАС также признается террористической организацией в Израиле, США, Канаде, Японии и ЕС. В Австралии и Новой Зеландии террористическим считают только военное крыло палестинского движения.