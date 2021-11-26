Джонсон на встрече с Моравецким заявил о "непоколебимой поддержке" целостности Украины

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в Лондоне встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, на которой обсуждались ситуация вокруг Украины и обстановка на белорусско-польской границе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Лидеры обсудили углубление оборонного партнерства и тесную работу в рамках НАТО по обеспечению региональной стабильности. Они обратили внимание на тревожные угрозы в отношении Украины и подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "Великобритания стоит плечом к плечу с Польшей перед лицом угроз, возникающих на польских границах". "Лидеры согласились с необходимостью коллективной работы европейских стран по решению миграционного кризиса, недопущению бессмысленных человеческих страданий и предотвращению гибели людей", - указывается в заявлении. Кроме того, Джонсон и Моравецкий подтвердили стремление "наращивать торговые отношения" между двумя странами, говорится в нем.