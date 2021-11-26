Эксперт считает, что Зеленский сделал первый шаг для восстановления отношений с Россией

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что закон о переходном правосудии в Донбассе не должен быть принят, может рассматриваться как первый шаг к восстановлению отношений с Россией, так как Москва и ЕС критиковали эту инициативу. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Президент [на пресс-конференции в пятницу] сказал, что Украина не будет принимать закон о переходном периоде [в Донбассе], который системно критикуют Россия и западные партнеры. Зеленский пояснил, что европейские лидеры считают, что этот закон - это фактически выход из минских соглашений. Таким образом, Украина фактически отказывается от принятия этого законопроекта. Возможно, это первый шаг к восстановлению политического диалога с Россией, к смягчению ситуации", - сказал Бортник. Он подчеркнул, что такой шаг украинским лидером сделан "намеренно и осознанно".

Кроме того, добавил эксперт, Зеленский на пресс-конференции заверил, "что угрозы большой войны с Россией нет". "Он дал понять, что основные причины таких разговоров - это украинская истерика, которая бьет по экономике", - отметил Бортник.

Ранее в пятницу Зеленский на пресс-конференции выступил против принятия закона о переходном правосудии в Донбассе, пояснив, что это несет серьезные риски для безопасности страны. Он также признал, что принятие этого закона не поддерживают многие лидеры европейских стран. В ЕС считают, что это будет означать выход Украины в одностороннем порядке из минских соглашений по Донбассу.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что закон в случае принятия провозгласит выход Киева из минских соглашений.