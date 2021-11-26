{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Эксперт считает, что Зеленский сделал первый шаг для восстановления отношений с Россией

Директор Украинского института политики Руслан Бортник имел в виду заявление президента Украины о том, что закон о переходном правосудии в Донбассе не должен быть принят

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что закон о переходном правосудии в Донбассе не должен быть принят, может рассматриваться как первый шаг к восстановлению отношений с Россией, так как Москва и ЕС критиковали эту инициативу. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Президент [на пресс-конференции в пятницу] сказал, что Украина не будет принимать закон о переходном периоде [в Донбассе], который системно критикуют Россия и западные партнеры. Зеленский пояснил, что европейские лидеры считают, что этот закон - это фактически выход из минских соглашений. Таким образом, Украина фактически отказывается от принятия этого законопроекта. Возможно, это первый шаг к восстановлению политического диалога с Россией, к смягчению ситуации", - сказал Бортник. Он подчеркнул, что такой шаг украинским лидером сделан "намеренно и осознанно".

Кроме того, добавил эксперт, Зеленский на пресс-конференции заверил, "что угрозы большой войны с Россией нет". "Он дал понять, что основные причины таких разговоров - это украинская истерика, которая бьет по экономике", - отметил Бортник.

Ранее в пятницу Зеленский на пресс-конференции выступил против принятия закона о переходном правосудии в Донбассе, пояснив, что это несет серьезные риски для безопасности страны. Он также признал, что принятие этого закона не поддерживают многие лидеры европейских стран. В ЕС считают, что это будет означать выход Украины в одностороннем порядке из минских соглашений по Донбассу.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что закон в случае принятия провозгласит выход Киева из минских соглашений.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Алиев заявил, что Россия для Азербайджана больше, чем стратегический партнер
Президент Азербайджана отметил, что уровень доверительных отношений между странами в том числе способствует диалогу с Арменией
Читать полностью