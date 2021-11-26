Алиев заявил, что решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Решения, принятые по итогам переговоров в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе, сказал в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня состоялся обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор. <...> Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой", - отметил Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия.

"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком [трехстороннем] формате мы именно достигаем своих целей", - сказал азербайджанский лидер.

После окончания военных действий в Карабахе Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих.

"Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", - отметил Алиев.

Он добавил, что один военнослужащий был передан армянской стороне в пятницу утром. По его словам, также был передан еще один гражданский, заблудившийся и попавший на подконтрольную Баку территорию. "Мы всегда исходили из верховенства принципа гуманизма и намерены продолжать работу в этом направлении", - добавил азербайджанский лидер.