СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия для Азербайджана больше, чем стратегический партнер.

"Россия для Азербайджана - это друг, стратегический партнер, даже, я бы сказал, больше, чем стратегический партнер. Уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам", - сказал глава государства в пятницу по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Алиев выразил надежду на то, что "итогом трехсторонней встречи будут хорошие результаты, которые не заставят себя ждать, и ситуация в регионе станет более безопасность и предсказуемой".

Прошедшие в пятницу переговоры стали первым очным трехсторонним контактом лидеров России, Армении и Азербайджана с января этого года. Они продлились около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на то, что договоренности будут соблюдаться.