Президент Кипра обсудит с Папой Франциском его намерение переселить мигрантов в Ватикан

НИКОСИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудит с Папой Римским Франциском во время визита последнего в Никосию стремление понтифика сделать Ватикан пристанищем для некоторого числа вынужденных мигрантов. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.

"Что касается иммиграции, то будет обсуждаться намерение Святого Престола и Папы Франциска переселить определенное количество иммигрантов в Ватикан", - сказал он.

По словам Пелеканоса, это "акт, который доказывает солидарность предстоятеля Римско-католической церкви с нашими собратьями, нуждающимися в помощи". Он добавил, данное намерение понтифика "подтверждает, что Ватикан признает проблему, с которой сегодня сталкивается Республика Кипр из-за увеличения миграционных потоков, а также необходимость справедливого распределения [иммигрантов] между странами-членами ЕС", чтобы облегчить эту проблему в странах на внешних границах ЕС, которые мигранты используют для въезда на территорию европейского сообщества.

Ранее в канцелярии президента Кипра предстоящий апостольский визит понтифика на остров, который должен состояться со 2 по 4 декабря, назвали "историческим событием". Во время этой поездки, помимо контактов с Анастасиадисом, у Папы Франциска запланированы встречи с главой Кипрской православной церкви, архиепископом Кипрским Хризостомом II, со священнослужителями Римско-католической церкви на острове, с беженцами и иммигрантами, а также месса на стадионе GSP в Никосии и молебен в католической церкви Святого Креста в кипрской столице.

Это уже второй визит предстоятелей Римско-католической церкви на остров. Первым на Кипре в 2010 году побывал предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI.