Салливан и Ермак обсудили необходимость деэскалации в районе границы Украины и РФ

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком приписываемую РФ военную активность вблизи Украины и усилия по снижению напряженности. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как она отметила, Салливан и Ермак говорили "о недавних событиях". "Они обсудили общие опасения относительно продолжающейся военной активности России вблизи границы с Украиной и ее жесткие заявления в отношении Украины. Они согласились с тем, что всем странам следует прилагать дипломатические усилия по деэскалации напряженности", - отметила Хорн.