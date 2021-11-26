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Салливан и Ермак обсудили необходимость деэскалации в районе границы Украины и РФ

Как отметила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, они говорили "о недавних событиях"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком приписываемую РФ военную активность вблизи Украины и усилия по снижению напряженности. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как она отметила, Салливан и Ермак говорили "о недавних событиях". "Они обсудили общие опасения относительно продолжающейся военной активности России вблизи границы с Украиной и ее жесткие заявления в отношении Украины. Они согласились с тем, что всем странам следует прилагать дипломатические усилия по деэскалации напряженности", - отметила Хорн.

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УкраинаСШАРоссияСалливан, Джейк
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