Байден заявил, что он, "по всей вероятности", вскоре поговорит с Путиным и Зеленским

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что, "по всей вероятности", в скором времени поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По всей вероятности", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в Нантакете (штат Массачусетс), где он с семьей проводит праздничные выходные. Трансляцию вел телеканал CNN.

На вопрос о том, обеспокоен ли он ситуацией на Украине, Байден ответил: "Я обеспокоен". "Послушайте, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и поддерживаем возможность Украины управлять собой", - добавил американский лидер.

На встрече с прессой в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский также сказал, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь $1 млрд. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что вопрос о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в процессе согласования, и ясности по нему пока нет.