{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: США исключат колумбийских повстанцев из списка террористических организаций

Вашингтон внесет в указанный список две другие группировки, вышедшие из Революционных вооруженных сил Колумбии

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены 30 ноября исключить распущенную повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) из списка организаций, которые американская сторона считает террористическими. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Как отмечается в публикации, Вашингтон внесет в указанный список две другие группировки, вышедшие из РВСК.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. В 2016 году в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.

Теги
СШАКолумбия
Китай и Россия заявили в Вене об отсутствии ответов от Австралии по спорному пакту AUKUS
Как отметил российский постпред Михаил Ульянов, РФ и КНР хотят понять природу объявленного США, Австралией и Великобританией партнерства
Читать полностью