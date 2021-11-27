Reuters: США исключат колумбийских повстанцев из списка террористических организаций

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены 30 ноября исключить распущенную повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) из списка организаций, которые американская сторона считает террористическими. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Как отмечается в публикации, Вашингтон внесет в указанный список две другие группировки, вышедшие из РВСК.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. В 2016 году в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.