Китай и Россия заявили в Вене об отсутствии ответов от Австралии по спорному пакту AUKUS

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Австралия не смогла прояснить на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вопросы на тему планов реализации партнерства США, Австралии и Великобритании в сфере безопасности AUKUS. Об этом сообщили в пятницу постоянные представители КНР и РФ при международных организациях в Вене Ван Цюнь и Михаил Ульянов.

Российский и китайский дипломаты провели специальную пресс-конференцию по проблематике AUKUS в постпредстве КНР в Вене после того, как Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу на своем заседании рассмотрел отдельным пунктом тему данного партнерства, подразумевающего передачу технологии строительства атомных подводных лодок от ядерного государства неядерному.

Китай считает, что включение нового пункта по AUKUS в повестку Совета управляющих МАГАТЭ стало шагом в правильном направлении, поскольку привело к широкому обсуждению данной темы из-за всеобщей обеспокоенности намерениями участников трехстороннего плана. "Этот вопрос выходит за рамки существующего мандата секретариата МАГАТЭ и должен быть предметом обсуждения государств-участников, - отметил Ван Цюнь. - Китай надеется, что США, Великобритания и Австралия услышат и прислушаются к законному голосу международного сообщества, откажутся от своего решения по AUKUS".

В этой связи Китай адресовал несколько десятков вопросов участникам партнерства. "Мы должны выяснить, относится ли AUKUS к ядерному оружию, происходит ли передача ядерных материалов и материалов ядерного оружия неядерному государству", - пояснил китайский постпред. Если в данном случае произойдет передача ядерных материалов неядерному государству, то это будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия, проинформировал дипломат.

Как отметил российский постпред, РФ и КНР хотят понять природу объявленного США, Австралией и Великобританией партнерства. "Мы хотим лучше понять, о чем идет речь. Мы не понимаем природу этой инициативы. Невозможно делать выводы или давать оценку без дополнительной информации", - отметил Ульянов.

По его словам, отсутствие ответов и молчание со стороны участников партнерства о деталях их намерения может говорить о том, что "у них просто нет ответов". Постпред РФ также обратил внимание, что на заседании Совета управляющих МАГАТЭ он выразил надежду на то, что участники партнерства откажутся от своих планов.

Тема AUKUS в МАГАТЭ

В беседе с корреспондентом ТАСС Ульянов отметил, что на этой неделе впервые в повестку дня Совета управляющих МАГАТЭ был включен вопрос о ядерных материалах, которые будут передаваться в рамках AUKUS. В ходе дискуссии на эту тему Китай изложил свою позицию в основном в форме многочисленных вопросов, рассказал постпред.

"От имени тройки участников этого партнерства выступили австралийцы, выступили, на мой взгляд, бледно, потому что они ничего толком не сказали, но зато предупредили, что больше не хотят обсуждать AUKUS в рамках отдельного пункта повестки дня, - сказал Ульянов. - Австралийцы сегодня ничего внятного сказать не смогли. Только подтвердили, что речь не идет о приобретении ими ядерного оружия".

"Россия и Китай рассматривают нераспространение [ядерного оружия] в качестве одного из своих приоритетов. AUKUS бросает вызов устоявшимся представлениям в области нераспространения. Это что-то совершенно новое. Де-факто речь идет о распространении высокообогащенного урана", - заявил Ульянов.

Он рассказал корреспонденту ТАСС, что в течение четверти века американцы и австралийцы везде, где только можно, ставили вопрос об отказе от высокообогащенного урана в мирных целях, но теперь применительно к Австралии происходит "разворот на 180 градусов". "Это заслуживает реакции", - резюмировал постпред России.

Об AUKUS

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили в сентябре. Соглашение предусматривает, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Резко негативную реакцию оглашение планов создания нового альянса вызвало у Китая. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял об отсутствии полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS. МАГАТЭ уже начало ряд проверок из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что эти замыслы Австралии создадут прецедент для строительства АПЛ другими неядерными странами, а это влечет за собой серьезные вопросы, касающиеся нераспространения ядерного оружия.