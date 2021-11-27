Послы РФ и КНР заявили, что "Саммит за демократию" разжигает идеологическую конфронтацию

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Саммит за демократию", организуемый Вашингтоном, способствует разжиганию идеологической конфронтации и созданию в мире "разделительных линий". С такой оценкой выступили послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган в совместной статье, опубликованной в пятницу вечером изданием The National Interest.

"Очевидный продукт менталитета холодной войны, [этот саммит] разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии", - отмечается в статье послов РФ и КНР. "Китай и Россия решительно отвергают этот шаг", - констатируется в материале.

Демократия как универсальное право

Демократия - это универсальное право всех народов, она не является прерогативой одной страны или группы стран, говорится в статье.

"Мир, развитие, справедливость, правосудие, демократия и свобода являются общими ценностями человечества. Демократия не является прерогативой определенной страны или группы стран, это универсальное право всех народов", - отмечают послы. По их словам глав российской и китайской дипмиссий, право на демократию "реализуется множеством способов и ни одна модель не может подходить всем странам" в равной степени.

Послы заявили об отсутствии поводов беспокоиться за демократию в их странах, а вместо этого призвали ряд иностранных государств обратить внимание на свою внутреннюю ситуацию, содержится в статье дипломатов.

"Странам следует сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои собственные дела, а не критиковать свысока других. Нет необходимости беспокоиться за демократию в России и Китае. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о самих себе и о том, что происходит у них дома", - заявили они.

Система международных отношений должна строиться вокруг устава ООН, а не подменяться "основанным на правилах" порядком.

РФ и КНР решительно отвергают идею проведения "Саммита за демократию".

Москва и Пекин призывают к сосуществованию стран с разными социальными и идеологическими системами, взаимовыгодному сотрудничеству.

Послы РФ и КНР в США заявили, что за демократию в их странах беспокоиться не стоит и ряду стран лучше обратить внимание на свою внутреннюю ситуацию.