Полиция Соломоновых Островов арестовала более 100 протестующих в связи с беспорядками

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек были арестованы полицией Соломоновых Островов (RSIPF) на фоне проходящих антиправительственных акций протеста, развернувшихся в столице островного государства Хониаре с 24 ноября. Об этом сообщается в заявлении комиссара RSIPF Мостина Мангау, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"Полиция Соломоновых островов произвела арест более 100 подозреваемых в связи с акциями протеста, беспорядками и грабежами в Хониаре. Мы будем жить и принимать решения в соответствии с принципами верховенства закона и, <…> если кто-либо будет уличен в нарушении [правопорядка] или незаконной деятельности, полиция без колебаний арестует его и разберется с ним", - указано в сообщении комиссара.

Также Мангау сообщил, что полиция ведет расследование в отношении задержанных, по итогам которого им будут предъявлены обвинения.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие покинули территорию парламента и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Известно, что акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, обвиняющие власти в нежелании развивать регион и отказе от реализации ряда крупномасштабных проектов на его территории.

Власти Соломоновых островов ввели ограничения на перемещение граждан в столице в вечернее время, въезд и выезд из города запрещен. Для обеспечения безопасности населения и помощи местной полиции в Хониару прибыли более 100 сотрудников федеральной полиции Австралии и служащих Минобороны страны, а также один из военных кораблей австралийских ВМС. О военной помощи Соломоновым Островам также объявило правительство Папуа - Новой Гвинеи, пообещав отправить в соседнее государство порядка 30 миротворцев.