Премьер Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключает применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. Об этом глава японского правительства заявил в субботу в лагере Асака сухопутных Сил самообороны страны, где прошел смотр войск.

"Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника", - отметил Кисида, выступая перед военнослужащими. На смотре, который транслировался в прямом эфире, также присутствовал министр обороны Нобуо Киси. Глава японского правительства также затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия. Кисида также отметил, что Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности.

Премьер Японии обещал сделать все необходимое для того, чтобы защитить территории, территориальные воды и воздушное пространство Японии, а также жизни японских граждан. "Это самое главное обязательство, которое на нас возложено", - подчеркнул он.