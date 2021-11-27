Оппозиция Соломоновых Островов инициировала вынесение вотума недоверия премьер-министру

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Демократической партии Соломоновых Островов Мэтью Уэйл инициировал вынесение вотума недоверия действующему премьер-министру страны Манассе Согаваре. Об этом в субботу сообщает местная газета Solomon Times со ссылкой на заявление Уэйла.

Лидер оппозиционной партии заявил, что "инициирует вопрос о вотуме недоверия, чтобы депутаты парламента решили, на чьей они стороне". "Без соответствующего политического решения трагическая ситуация [с беспорядками в Хониаре] сохранится, даже если иностранные государства поддержат полицию Соломоновых Островов в ее усилиях по восстановлению порядка в столице. Уровень раздражения в обществе высок, и <…> если власти останутся нечувствительны к нему, то обрекут страну на еще большие неприятности", - указал в своем заявлении он.

Ранее Уэйл уже обращался к главе правительства с призывом немедленно подать в отставку ради безопасности граждан, однако премьер-министр отказался это сделать, упрекнув политика в том, что он "просто жаждет власти". Позднее Согаваре заявил, что протесты в городе организованы державами, не одобряющими решение правительства разорвать дипломатические отношения с Тайванем, принятое осенью 2019 года.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие покинули территорию парламента и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Известно, что антиправительственные акции возглавляют жители провинции Малаита, обвиняющие власти в нежелании развивать регион.

Власти Соломоновых Островов ввели ограничения на перемещение граждан в столице в вечернее время, въезд и выезд из города запрещен. Для обеспечения безопасности населения и помощи местной полиции в Хониару прибыли более 100 сотрудников федеральной полиции Австралии и служащих Минобороны страны, а также один из кораблей австралийских ВМС. О военной помощи Соломоновым Островам также объявило правительство Папуа - Новой Гвинеи, пообещавшее отправить в соседнее государство порядка 30 миротворцев, и власти Фиджи.