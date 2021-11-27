Эксперт: конфликт Зеленского и Ахметова приведет к разрушительным последствиям на Украине

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и крупнейшим предпринимателем страны Ринатом Ахметовым может привести к остановке ряда предприятий уже к середине этой зимы, массовым протестам и общей политической турбулентности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу выразил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

"Мы видим это противостояние более месяца. С того момента, как изменилась информационная политика телеканалов Ахметова, которые ранее были абсолютно лояльны президенту. Теперь они заняли жесткую критическую позицию. Пока все идет по нарастающей. Стороны повышают ставки", - прокомментировал он высказывания Зеленского о подготовке государственного переворота и причастности к этому Ахметова.

По словам Золотарева, в политической среде сейчас активно распространяется информация, что на следующем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается объявить санкции против ключевого бизнес-партнера Ахметова Вадима Новинского. "Это такой сигнал для Ахметова, что дальше могут быть и временные администрации на его предприятиях, и аресты счетов, и отключение его телеканалов. То, что мы услышали на пресс-конференции, - сигнал бизнесмену о том, что президентская команда настроена решительно", - считает Золотарев.

Реакция Ахметова на высказывания Зеленского, продолжил эксперт, свидетельствует, что он принял вызов и не намерен идти на попятную. "Ахметов воевать умеет, тем более это человек, за которым стоит треть экономики Украины - это его активы, четверть валютной выручки страны, и он в средствах не стеснен. Понятно, что если он задействует все рычаги, которые у него есть, то велика вероятность, что последствия противостояния власти и крупнейшего олигарха могут оказаться разрушительными для страны", - полагает Золотарев.

Среди возможных последствий конфликта президента и олигарха аналитик назвал экономические проблемы и очень сильную политическую турбулентность. По его мнению, кризис может начаться уже в середине грядущей зимы, когда в стране будет острый дефицит энергоносителей, следствием которого станут веерные отключения электроэнергии, остановка предприятий и "марши пустых кастрюль". "Тогда встанет вопрос о том, кто в этом виноват. А далее могут быть массовые протестные акции и, возможно, попытка третьего "майдана", - прогнозирует эксперт.

Падение рейтинга

Противостояние с Ахметовым сильно ударит и по рейтингу президента, отмечает Золотарев. "Мы видим череду информационных ударов по Зеленскому, и это загоняет его рейтинг ниже критической отметки в 20%, а при снижении этого показателя он будет очень уязвим в плане информационных атак. Дальше рейтинг может упасть и до 10-12%, и Зеленский прекрасно понимает, что это будет не только конец разговора о втором сроке, но и вторую половину после "экватора" первого срока он будет находиться в статусе "хромой утки", - пояснил эксперт.

При этом политолог полагает, что в ходе общения президента с журналистами 26 ноября между строк прозвучало предложение к Ахметову о политическом торге, договоренностям. "Понятно, что если Зеленский вынес конфликт в публичную плоскость, то никакой договоренности между ними сейчас нет, но пока мосты не сожжены, такой вариант возможен. Однако пока стороны повышают ставки", - отметил он.

Согласно последним опросам, электоральный рейтинг Зеленского опустился к минимуму с момента избрания и составляет порядка 20%.

Заявление Зеленского

В пятницу Зеленский заявил о существовании записей, на которых неустановленные люди якобы с Украины и из России обсуждали госпереворот с участием Ахметова. Для этого, согласно их планам, будет выделен $1 млрд. При этом глава государства отметил, что не верит в участие бизнесмена в заговоре, и предположил, что его пытаются втянуть в войну против власти.

Тем не менее после этих слов Зеленского евробонды энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%. Кроме того, по словам бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, упали акции всех украинских компаний, торгующихся на Лондонской бирже.

Сам Ахметов заявление Зеленского назвал ложью. Бизнесмен отметил, что продолжит защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине.