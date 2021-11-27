Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих страну и самоизоляцию до получения результата. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, по словам которого ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма коронавируса "омикрон".

"Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата", - сказал Джонсон. "Помимо тех мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон". Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек", - отметил глава британского правительства.

До настоящего момента при въезде в страну людям, которые привиты признанными в Великобритании вакцинами, самоизоляция не требовалась. Однако для прибывающих из ряда стран, в том числе России, новые ужесточения ничего не меняют. Для них продолжит действовать требование автоматической десятидневной самоизоляции и необходимости сдать 3 ПЦР-теста - один до въезда в страну и два - после.

Джонсон также не исключил, что в Великобритании могут быть ужесточены требования к ношению масок. "Одна из вещей, которая может помочь нам - требование обязательного ношения масок на всех видах общественного транспорта", - сказал он.

Ускорить бустерную вакцинацию

Премьер также пообещал ускорить программу бустерной вакцинации населения в связи с риском распространения в стране нового штамма коронавируса. "С сегодняшнего дня мы ускорим бустерную кампанию, мы уже планируем сделать 6 млн прививок в одной лишь Англии за предстоящие три недели, и теперь мы смотрим, можем ли мы пойти еще дальше", - сказал премьер. "Министр здравоохранения попросил Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI, консультирующий Минздрав страны, - прим. ТАСС) изучить вопрос о распространении бустерных доз среди наиболее широкой группы людей, а также уменьшения разрыва между второй дозой вакцины и бустерной прививкой", - добавил премьер.

По последним правительственным данным, в общей сложности около 88,5% жителей королевства старше 12 лет (50,9 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 80,5% британцев старше 12 лет (46,3 млн человек). Более 17 млн человек (29,8% населения) получили бустерную дозу. Право на нее имеют в настоящий момент жители страны старше 40 лет, которые прошли полный курс вакцинации не менее полугода назад.

В Великобритании используют вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской фирмы Moderna. С сентября власти распространили программу вакцинации на детей от 12 лет.

Способность вируса

Как отметил Джонсон, новый штамм коронавируса демонстрирует способность передаваться между полностью вакцинированными людьми.

"Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас в Соединенном Королевстве. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши ученые получают о нем все больше и больше информации, - сказал Джонсон. - Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины".

Глава правительства также обратил внимание на то, что омикрон-штамм сильно мутировал и значительно отличается генетически от "предыдущих конфигураций вируса".

"Из-за этого со временем он может по крайней мере отчасти снизить защиту, которую обеспечивают вакцины", - сказал Джонсон, объявив, что власти королевства вводят новые ограничительные меры, чтобы затруднить проникновение нового штамма в королевство, "дать ученым достаточно времени" для изучения его свойств и активизировать кампанию по ревакцинации населения страны.