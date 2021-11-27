Талибы заявили, что голод в Афганистане возник до их прихода к власти в стране

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что нынешний продовольственный кризис в стране возник еще при прежнем, республиканском режиме. Об этом заявил в субботу назначенный талибами председатель временного афганского правительства мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

"Исламский эмират Афганистан" (ИЭА, используемое радикалами название государства) привержен выполнению своих обязательств, однако сейчас мы сталкиваемся с голодом и с ростом цен, которые возникли в стране еще до установления власти ИЭА. В ближайшее время мы справимся со всеми вызовами <...> Мы обеспечим безопасность жизни и собственности афганцев", - указал глава временного кабмина, аудиозапись с выступлением которого транслировалась в прямом эфире Национального радио и телевидения Афганистана.

Помимо этого, представитель радикалов назвал сформированное "Талибаном" правительство инклюзивным и обеспечивающим права женщин, включая их права на получение образования и на работу. "Образование является обязательным как для мальчиков, так и для девочек. Сейчас ведется работа над созданием соответствующих условий для большего доступа девочек к образованию в рамках исламских норм <...> Пусть люди сами сделают вывод о том, когда права женщин уважались больше: при прежнем руководстве или при нынешнем? Было ли предыдущее правительство инклюзивным или все же нынешнее? Люди должны сделать правильные выводы", - заявил он.

Кроме того, Ахунд в очередной раз пообещал, что талибы стремятся поддерживать дружественные отношения со всеми странами, "обещают не вмешиваться в их внутренние дела и ожидают от них такого же поведения". Вместе с тем он призвал международное сообщество продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Подчеркивается, что от голода могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а порядка миллиона из них могут умереть, если им срочно не окажут помощь.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.